Общественная палата раскритиковала карту «Голоса»

В Общественной палате критически отнеслись к карте нарушений «Голоса»

Валерий Фадеев. "Организация "Голос" создала карту нарушений. Мы проанализировали эту карту нарушений — примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой карте, не являются нарушениями, по нашему мнению", — заявил Фадеев. Примерно 70% случаев на карте нарушений "Голоса" являются псевдонарушениями, Общественная палата РФ будет настаивать на том, чтобы такая информация удалялась, заявил журналистам секретарь ОП РФ

"Это их работа, избирательной комиссии", — добавил Фадеев. В частности, по его словам, "как нарушение подается сообщение об информировании о выборах членами избирательных комиссий".

"Но это тоже теперь считается нарушением", — отметил секретарь ОП. Он напомнил, что в прошлом году на выборах муниципальных депутатов, "по мнению того же "Голоса", была плохо налажена работа по информированию жителей Москвы ".

Что касается упреков в отношении организации опросов граждан по благоустройству городов и школьных референдумов в день выборов, то позиция ОП заключается в том, что "подобные акции никак не нарушают избирательное законодательство", указал Фадеев.

"Проблема в том, что с карты "Голоса" это нарушение не удаляется. Мы будем настаивать на том, чтобы… рассказывалось обо всех псевдонарушениях, чтобы они удалялись изо всех возможных источников", — заявил Фадеев. По его словам, в ОП РФ "проверяли некоторые сообщения", которые затем оказались на карте "Голоса", и они не подтвердились.