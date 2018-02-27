Мадуро: оппозиция Венесуэлы не будет участвовать в выборах из-за уверенности в провале

ТАСС , 27 февраля. Оппозиционная коалиция «Блок демократического единства» (БДЕ), контролирующая парламент Венесуэлы , приняла решение не участвовать в выборах президента Венесуэлы, поскольку уверена в своем провале. Такое мнение выразил в понедельник президент республики Николас Мадуро

"Почему они это делают? Может быть только одна причина: империализм знает, что у правых и олигархии нет кандидата, который меня победит", — сказала он на транслировавшейся в эфире телеканала Venezolana de Television встрече с представителями Коммунистической партии Венесуэлы, которые выразили поддержку его кандидатуре.

В то же время Мадуро отметил, что у его оппонентов «все еще есть шансы». «Я готов честно победить, если оппозиция осмелится и разорвет свои связи с империализмом», — добавил он.

Мадуро ранее заявлял, что выборы пройдут в любом случае, даже если оппозиция откажется регистрироваться, и страна получит «легитимного избранного президента, который будет руководить до 2025 года». В начале февраля действующего главу государства официально провозгласили кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы.