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Кадыров раскрыл подробности визита Медведева в Чечню
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Кадыров рассказал подробности визита Медведева в Чечню 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в республику ознакомился с образцами боевых машин спецназа "Чаборз" и "Чаборз-6".
В понедельник Медведев прибыл в Грозный, где вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг".
"Перед отъездом в аэропорт премьер-министр РФ ознакомился с образцами боевых машин спецназа "Чаборз" и "Чаборз-6". Пояснения давал помощник главы ЧР, первый заместитель начальника ФСВНГ РФ по ЧР Даниил Мартынов. Он сообщил, что машины сконструированы и собраны на базе Российского университета спецназа @ruspetsnaz в городе Гудермес", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Данные модели боевых машин по своим тактико-техническим и боевым характеристикам "значительно превосходят известные зарубежные аналоги", подчеркнул глава Чечни. "К машинам проявляют интерес военные ведомства целого ряда стран", — отметил он.
"Дмитрий Анатольевич (Медведев) провел заседание правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В нем приняли участие члены правительства РФ и главы субъектов СКФО", — отметил Кадыров.
Он добавил, что в ходе встречи с Медведевым обсуждались вопросы развития сельского хозяйства Чечни, а также ход строительства всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи".
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