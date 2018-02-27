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Пушков прокомментировал слова BBC о «Звере с Востока»
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Пушков прокомментировал слова BBC о «Звере с Востока» 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Фото: council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Член Совета Федерации по международным делам Алексей Пушков прокомментировал публикацию BBC, в которой накрывшую Западную Европу волну холода назвали «Зверем с Востока».
В своем микроблоге Twitter сенатор отметил, что речь идет всего лишь о рифмованном каламбуре, в котором ставится акцент не на волне холода, а на британской политической психологии. По словам Пушкова, именно так формируют стереотипы о том, что «с Востока приходят звери».
ВВС назвала волну холода, накрывшую Западную Европу, "Зверем с Востока" — The Beast from the East. Этот рифмованный каламбур меньше говорит о волне холода, чем о британской политической психологии. Так и формируют стереотипы: с Востока приходят звери.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 26, 2018
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