Пушков прокомментировал слова BBC о «Звере с Востока»

Член Совета Федерации по международным делам Алексей Пушков прокомментировал публикацию BBC, в которой накрывшую Западную Европу волну холода назвали «Зверем с Востока».

В своем микроблоге Twitter сенатор отметил, что речь идет всего лишь о рифмованном каламбуре, в котором ставится акцент не на волне холода, а на британской политической психологии. По словам Пушкова, именно так формируют стереотипы о том, что «с Востока приходят звери».

ВВС назвала волну холода, накрывшую Западную Европу, "Зверем с Востока" — The Beast from the East. Этот рифмованный каламбур меньше говорит о волне холода, чем о британской политической психологии. Так и формируют стереотипы: с Востока приходят звери.

