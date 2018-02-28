Стало известно, сколько человек проголосовали на выборах

Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила ее глава Элла Памфилова.
«Такое досрочное голосование началось 25 февраля. На сегодняшний день досрочно проголосовали 2,9 тыс. избирателей из девяти субъектов Российской Федерации», — сказала Э. Памфилова.
По ее словам, это составляет 0,003% от общего количества избирателей страны.
25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост президента претендуют восемь кандидатов.