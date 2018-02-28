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Стало известно, сколько человек проголосовали на выборах
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Почти 3 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России 

Агентство «Москва» 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила ее глава Элла Памфилова.
«Такое досрочное голосование началось 25 февраля. На сегодняшний день досрочно проголосовали 2,9 тыс. избирателей из девяти субъектов Российской Федерации», — сказала Э. Памфилова.
По ее словам, это составляет 0,003% от общего количества избирателей страны.
25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост президента претендуют восемь кандидатов.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 17 тыс. полицейских будут обеспечивать порядок на избирательных участках в Москве Мосгоризбирком призвал жителей столицы не приходить на выборы с лыжами и чемоданами Почти 38 тыс. избирателей подали более одного раза заявление о голосовании по месту нахождения
 Ещё 16 источников 
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