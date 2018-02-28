Стало известно, сколько человек проголосовали на выборах

Почти 3 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России

«Такое досрочное голосование началось 25 февраля. На сегодняшний день досрочно проголосовали 2,9 тыс. избирателей из девяти субъектов Российской Федерации», — сказала Э. Памфилова.

По ее словам, это составляет 0,003% от общего количества избирателей страны.

25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост президента претендуют восемь кандидатов.