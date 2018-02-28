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Путин о санкциях: бессмысленно и вредно
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Путин о санкциях против России: это бессмысленное и вредное занятие 

RT на русском 6 часов назад
Президент России Владимир Путин назвал вредными и бессмысленными цели, которые ставил Запад, вводя санкции в отношении России.
Об этом российский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
«Не мы же вводили санкции, против нас вводили санкции. Это наносит явный ущерб интересам стран Евросоюза, России. Неизвестно, правда, кому больше в конечном итоге. Ущерб очевиден для всех. Главное, что цели, которые ставились авторами политики подобного рода, они не достигаются. В известном смысле, это бессмысленное и вредное занятие», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что надеется на то, что политика санкций вскоре надоест самим её инициаторам.
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