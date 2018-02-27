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ЦИК ответил Слабуновой о послании Путина
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ЦИК не увидел нарушения предвыборного законодательства в оглашении Путиным послания Федеральному собранию 

РИА «ФедералПресс» 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что оглашение президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию 1 марта, за 18 дней до президентских выборов, не нарушает предвыборного законодательства.
Ранее партия «Яблоко» призвала Путина изменить формат послания в связи с его участием в выборах. Однако, по словам Булаева, глава государства не только может, но и обязан в полном объеме исполнять свои полномочия. В связи с этим, его послание Федеральному собранию, как часть работы президента, не нарушает предвыборного законодательства, пишет «Интерфакс».
Формат грядущего мероприятия как часть работы президента подтвердил и пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов.
«По формату предстоящее мероприятие — это послание Федеральному собранию действующего главы государства», — подчеркнул он.
Партия «Яблоко» призвала Владимира Путина не оглашать 1 марта часть послания Федеральному собранию, посвященную основным направлениям внутренней и внешней политики. Соответствующее письмо подписала лидер партии Эмилия Слабунова.
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