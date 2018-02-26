Ещё
Богданов встретился с египетскими дипломатами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Богданов обсудил с египетскими дипломатами в Каире проблемы Ближнего Востока 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в понедельник в ходе консультаций с египетскими дипломатами в Каире ключевые проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"26 февраля в Каире состоялись консультации специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М. Л. Богданова с заместителем министра иностранных дел А. Рамаданом и личным представителем министра Я. Эльви", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе беседы затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. "Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам Ближнего Востока и Северной Африки. С обеих сторон был подчеркнут настрой на продолжение совместных усилий в целях поиска политико-дипломатических развязок кризисных ситуаций, в т. ч. в Сирии, Ливии, Йемене. Особое внимание было уделено палестинской проблематике", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
ТАСС: последние новости
Памфилова заявила, что терпение ЦИК по нарушениям правил агитации в СМИ лопнуло Песков: РФ ответит на новые санкции США так, как посчитает целесообразным В Кремле считают, что чем больше россиян проголосуют на выборах, тем лучше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России333
Порошенко поставили ультиматум по Крыму99
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Атомные подлодки РФ дошли до США194
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение