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Жириновский рассказал о главной задаче президента
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Жириновский рассказал о главной текущей задаче президента России 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в ходе предвыборных теледебатов на Первом канале заявил, что главная задача главы государства сейчас — внешняя политика.
"Сегодня правильно пришли в Сирию, однако уже есть те, кто мешает нам проводить правильную внешнюю политику. У нас послы не знают языка пребывания… Максимум внимания президент должен уделять только внешней политике. Это его главная задача", — сказал Жириновский.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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