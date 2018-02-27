Жириновский рассказал о главной задаче президента

Жириновский рассказал о главной текущей задаче президента России

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в ходе предвыборных теледебатов на Первом канале заявил, что главная задача главы государства сейчас — внешняя политика.

"Сегодня правильно пришли в Сирию, однако уже есть те, кто мешает нам проводить правильную внешнюю политику. У нас послы не знают языка пребывания… Максимум внимания президент должен уделять только внешней политике. Это его главная задача", — сказал Жириновский.