Стало известно, кто будет представлять Путина на дебатах

В региональных дебатах перед выборами президента России примут участие все три сопредседателя штаба Владимира Путина и некоторые его доверенные лица, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
«В дебатах примут участие, во-первых, все три сопредседателя и, во-вторых, несколько десятков доверенных лиц», — цитирует Кондрашова РИА «Новости».
Ранее в штабе Путина отказались от бесплатного эфира для дебатов в телевизионных и радиоканалах федерального уровня. В декабре в ЦИК говорили, что Путин по закону может не участвовать в предвыборных дебатах лично, так как выполняет свои должностные обязанности.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).