Ещё
Стало известно, кто будет представлять Путина на дебатах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

В штабе Путина назвали тех, кто будет представлять его на дебатах 

Деловая газета «Взгляд» 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
В региональных дебатах перед выборами президента России примут участие все три сопредседателя штаба Владимира Путина и некоторые его доверенные лица, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
«В дебатах примут участие, во-первых, все три сопредседателя и, во-вторых, несколько десятков доверенных лиц», — цитирует Кондрашова РИА «Новости».
Ранее в штабе Путина отказались от бесплатного эфира для дебатов в телевизионных и радиоканалах федерального уровня. В декабре в ЦИК говорили, что Путин по закону может не участвовать в предвыборных дебатах лично, так как выполняет свои должностные обязанности.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Поклонская попросила снять Собчак с выборов На Украине рассказали о длительной охоте за Рубаном Путин призвал россиян принять участие в выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле246
Поклонская «подложила свинью» Собчак315
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1289
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение