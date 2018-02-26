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Советник Путина встретился с послом Франции в России
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Советник Путина встретился с послом Франции в России 

RT на русском 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с послом Франции Сильви Берман. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.
«На повестке дня были комплексные вопросы подготовки участия президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в рамках визита в Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны провели «сверку часов» по текущей деятельности специально созданной рабочей группы по подготовке визита и определили ориентиры на ближайшую перспективу.
Кобяков отметил, что статус участия Франции в качестве страны-гостя на ПМЭФ-2018 году позволит Москве и Парижу сформировать новые «пакетные» договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Япония планирует принять активное участие в деловой программе ПМЭФ-2018.
Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.
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