Советник Путина встретился с послом Франции в России

«На повестке дня были комплексные вопросы подготовки участия президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в рамках визита в Россию», — говорится в сообщении. Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с послом Франции Сильви Берман. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.

Отмечается, что стороны провели «сверку часов» по текущей деятельности специально созданной рабочей группы по подготовке визита и определили ориентиры на ближайшую перспективу.

Кобяков отметил, что статус участия Франции в качестве страны-гостя на ПМЭФ-2018 году позволит Москве и Парижу сформировать новые «пакетные» договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Япония планирует принять активное участие в деловой программе ПМЭФ-2018.