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Посол РФ обратится с призывом к Лондону
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Посол России призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Посол России в Великобритании Александр Яковенко во время запланированной на 27 февраля встречи в британском МИД намерен призвать Лондон повлиять на вооруженные группировки в Восточной Гуте для выполнения резолюции СБ ООН. Об этом заявили в пресс-службе посольства.
"Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий", — приводит ТАСС слова представителя посольства.
Дипломат также укажет на то, что мы не приемлем попытки Великобритании возложить на Россию ответственность за сложившуюся в Сирии гуманитарную ситуацию, выгораживая боевиков, которые убивают мирное население и прикрываются заложниками в Восточной Гуте, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Совбез ООН принял резолюцию о временном перемирии в Сирии для эвакуации больных и раненых мирных жителей, а также доставки гуманитарной помощи.
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