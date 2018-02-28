Жириновский и Собчак сравнили формат теледебатов с уроком

Жириновский и Собчак сравнили формат теледебатов со школьным уроком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал формат телевизионных предвыборных дебатов, сравнив его с уроком в школе, его поддержала Ксения Собчак , потребовавшая проводить дискуссии только в прямом эфире, а также в вечернее время. Об этом они заявили в среду в ходе дебатов на Первом канале.

Дебаты на Первом канале стали третьими в серии совместных предвыборных агитационных мероприятий. Ранее дебаты прошли на "Радио России", на них из четырех участвующих кандидатов пришел только Жириновский, остальных представляли доверенные лица. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию странной, ведь многие кандидаты жаловались на недостаточное освещение их деятельности в эфире.

"Многие не согласны с форматом. Вы нам указываете, какие темы, где стоять. Вечером [идут дебаты], может, днем записаться", — сказал Жириновский в начале дебатов. На первые теледебаты, которые прошли в прямом эфире вечером 27 февраля на ОТР, пришли пять кандидатов из семи, доверенные лица заменяли Бориса Титова Григория Явлинского . Дебаты на "Радио России" и Первом канале были посвящены внешней политике РФ и геополитическим угрозам, дискуссия на ОТР касалась армии и укрепления обороноспособности страны. На Первом канале участникам дебатов сначала дали по две минуты на вступительное слово, а затем ведущий задавал каждому вопрос о внешней политике, на ответ отводилось две минуты 15 секунд.

Он отметил, что кандидаты хотят "друг с другом дебатировать". "Это не дебаты, это школьный урок. Ты скажи, ты скажи, ты скажи, время кончилось — до свидания", — добавил он.

Собчак также обрушилась с критикой на формат дебатов. "Как в школе на уроке что-то говорим", — сказала она. Отменить запись и утренние эфиры

Недовольство Собчак вызвало и то, что дебаты на Первом канале ведутся в записи и выходят в эфир в 8 часов утра, "когда люди собираются на работу, когда собирают детей в школу".

"Я требую, чтобы эти дебаты проводились в прайм-тайм, чтобы нас показывали в то время, когда нас видят наибольшее количество избирателей, надеюсь, все люди, стоящие здесь сейчас, со мной согласны", — сказала она.

Собчак считает, что дебаты нужно проводить в прямом эфире и в 20:00. Ведущий дебатов ответил ей, что запись ведется для удобства и ничего из эфира не может быть вырезано. По его словам, 08:00 считаются утренним прайм-таймом.

Жириновский поддержал Собчак в споре с ведущим.

"У нас выборы президента, а мы даже не имеем права определить, когда и как говорить", — сказал он.

Ранее Жириновский предлагал записывать часть дебатов, потому что в некоторые дни кандидатам придется дискутировать в прямом эфире по восемь часов (на пяти телеканалах и трех радиостанциях). Этот вопрос обсуждали в Центризбиркоме представители кандидатов, но договориться не смогли.