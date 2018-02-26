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Памфилова посоветовала кандидатам поучиться у Жириновского
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Памфилова посоветовала кандидатам поучиться у Жириновского и ходить на дебаты лично 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова посоветовала кандидатам в президенты брать пример с лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лично участвовать в дебатах, а также напомнила им, что они критиковали действующего главу государства Владимира Путина за отказ от участия в дебатах.
В понедельник в эфире "Радио России" прошли первые предвыборные дебаты. В них принял участие Владимир Жириновский и три доверенных лица: Нина Останина, представляющая Павла Грудинина (КПРФ), Елена Лукьянова, представляющая Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), и Сергей Демин, представляющий Бориса Титова (Партия роста). По закону в дебатах на федеральных телеканалах кандидаты должны участвовать лично, доверенные лица могут заменить их в случае болезни или выполнения служебных обязанностей.
Памфилова заметила, что Жириновский — кандидат "почтительного возраста".
"Но ему хватает энергии, сил максимально приходить на все дебаты. Я полагаю, что более молодым кандидатам тоже стоит поучиться выдержке и уважению к избирателям", — сказала она на заседании ЦИК.
Памфилова отметила, что "некоторые кандидаты были недовольны, что один из кандидатов отказался от дебатов". По ее мнению, кандидаты, посылающие вместо себя доверенных лиц, проявляют неуважение к тем, кто серьезно относится к дебатам.
"Приходит кандидат, а других нет. Критикуя других, обращайте внимание на себя, уважаемые кандидаты", — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Путин отказался от участия в дебатах на федеральных теле— и радиоканалах. На дебатах на региональных каналах его будут представлять доверенные лица.
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