Памфилова посоветовала кандидатам поучиться у Жириновского и ходить на дебаты лично

Памфилова заметила, что Жириновский — кандидат "почтительного возраста".

"Но ему хватает энергии, сил максимально приходить на все дебаты. Я полагаю, что более молодым кандидатам тоже стоит поучиться выдержке и уважению к избирателям", — сказала она на заседании ЦИК.

Памфилова отметила, что "некоторые кандидаты были недовольны, что один из кандидатов отказался от дебатов". По ее мнению, кандидаты, посылающие вместо себя доверенных лиц, проявляют неуважение к тем, кто серьезно относится к дебатам.

"Приходит кандидат, а других нет. Критикуя других, обращайте внимание на себя, уважаемые кандидаты", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Путин отказался от участия в дебатах на федеральных теле— и радиоканалах. На дебатах на региональных каналах его будут представлять доверенные лица.