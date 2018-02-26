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Дебаты кандидатов можно будет посмотреть в записи
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ЦИК: дебаты кандидатов в президенты можно будет посмотреть в записи на сайтах каналов 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты можно будет посмотреть в записи на сайтах телеканалов. Об этом сообщила в понедельник секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.
"Еще интересный элемент, который впервые за эти годы совершенно четко выразился. Практически все каналы выстроили свои сайты таким образом: их передачи идут как в прямом эфире, так и в записи, и дебаты можно пересмотреть на своем устройстве", — сказала она на заседании ЦИК.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь отметила, что это позволит кандидатам "потом ссылки [на дебаты] перебросить на свои ресурсы".
Дебаты начались 26 февраля, первая дискуссия прошла на "Радио России". Также дебаты будут проходить еще на двух радиостанциях ("Маяк" и "Вести ФМ") и на пяти государственных телеканалах: Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и ОТР.
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