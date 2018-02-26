Собчак попросили отстранить от выборов

Депутаты из Севастополя обратились в ЦИК с просьбой снять Собчак с выборов

Депутаты Нахимовского муниципального совета Севастополя обратились в ЦИК с просьбой добиться снятия кандидата в президенты Ксении Собчак с выборов за ее высказывания об украинской принадлежности Крыма и Севастополя, сообщили РИА Новости в аппарате совета муниципального образования.

"Соответствующее обращение (с просьбой снять Собчак) было принято на сессии по инициативе главы муниципального образования Михаила Брицына. За него проголосовали единогласно 12 депутатов", — сообщили в аппарате совета. Собчак в октябре на первой после объявления о намерении участвовать в президентской кампании пресс-конференции сообщила, что считает Крым украинской территорией. Русская служба Би-би-си сообщала со ссылкой на источник, что сотрудники ФСБ провели лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей и пришли к мнению, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России.

Обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой содержит просьбу обратиться в Верховный суд России с исковым заявлением об отмене регистрации Собчак кандидатом в президенты, поскольку она поставила под сомнение законность волеизъявления граждан Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.