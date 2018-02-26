Представители Бабурина призвали открыть молодежные штабы

Представители Бабурина призвали конкурентов по предвыборной гонке открыть молодежные штабы

"Чтобы создать сильную страну, нам нужна сильная молодежь, и нам нужно сильное новое поколение. Именно поэтому я хочу от лица нашего молодежного штаба призвать других кандидатов презентовать свои молодежные штабы", — сказал он. По словам Соина, это покажет, что остальные кандидаты в президенты "не только на словах, но и на деле поддерживают молодое поколение и дают им платформу для развития". Представители кандидата в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина призвали участников избирательной кампании открыть молодежные штабы. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава молодежного штаба кандидата Валентин Соин.

Соин также отметил, что сейчас в общественном мнении есть представление, что большинство молодых людей "не хочет и не желает участвовать в политической и социальной жизни страны".

"Но мы от лица нашего штаба заявляем, что это не так: молодежь хочет участвовать, молодежь хочет развиваться, молодежь хочет идти вперед", — заметил он.

Он подчеркнул, что одним из способов вовлечения молодых людей в общественную и политическую жизнь страны является волонтерство. При этом Соин уверен, что под этим понятием должна подразумеваться не "бесплатная рабочая сила", а активное участие в общественной и социальной жизни.