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Представители Бабурина призвали открыть молодежные штабы
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Представители Бабурина призвали конкурентов по предвыборной гонке открыть молодежные штабы 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Представители кандидата в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина призвали участников избирательной кампании открыть молодежные штабы. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава молодежного штаба кандидата Валентин Соин.
"Чтобы создать сильную страну, нам нужна сильная молодежь, и нам нужно сильное новое поколение. Именно поэтому я хочу от лица нашего молодежного штаба призвать других кандидатов презентовать свои молодежные штабы", — сказал он. По словам Соина, это покажет, что остальные кандидаты в президенты "не только на словах, но и на деле поддерживают молодое поколение и дают им платформу для развития".
Соин также отметил, что сейчас в общественном мнении есть представление, что большинство молодых людей "не хочет и не желает участвовать в политической и социальной жизни страны".
"Но мы от лица нашего штаба заявляем, что это не так: молодежь хочет участвовать, молодежь хочет развиваться, молодежь хочет идти вперед", — заметил он.
Он подчеркнул, что одним из способов вовлечения молодых людей в общественную и политическую жизнь страны является волонтерство. При этом Соин уверен, что под этим понятием должна подразумеваться не "бесплатная рабочая сила", а активное участие в общественной и социальной жизни.
"И участие в молодежном предвыборном штабе кандидатов на главный пост в стране может стать хорошим шагом в этом направлении", — заключил он.
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