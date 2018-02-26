Более 1 млн человек желают голосовать по месту пребывания

ЦИК: о желании проголосовать по месту пребывания заявили уже более 1 млн человек

"На сегодня уже подано 1 млн 167 тыс. 19 заявлений", — сказала она на заседании ЦИК. Более 1 млн избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента РФ по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова уточнила, что лидером по количеству принятых заявлений остается портал госуслуг — посредством сайта подано 631 тыс. заявлений.

Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно сделать также в любой участковой избирательной комиссии.

Выборы президента России пройдут 18 марта.