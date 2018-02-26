Ещё
Более 1 млн человек желают голосовать по месту пребывания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

ЦИК: о желании проголосовать по месту пребывания заявили уже более 1 млн человек 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Более 1 млн избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента РФ по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На сегодня уже подано 1 млн 167 тыс. 19 заявлений", — сказала она на заседании ЦИК.
Памфилова уточнила, что лидером по количеству принятых заявлений остается портал госуслуг — посредством сайта подано 631 тыс. заявлений.
Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно сделать также в любой участковой избирательной комиссии.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
ТАСС: последние новости
Путин поручил продлить льготы на перевозку зерна по железной дороге Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо Матвиенко: обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля оказывают прямое давление на следствие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле252
Поклонская «подложила свинью» Собчак316
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1290
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение