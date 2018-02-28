5 тыс. жителей Севастополя будут голосовать не по месту жительства

Более 5 тыс. заявлений подано в Севастополе о голосовании не по месту жительства

"На сегодняшний день заявления подали более 5 тыс. человек, две трети — это внутренние перемещения в городе, треть — это те, кто подал заявления о том, что они будут голосовать за пределами Севастополя", — сказал Петухов. Более 5 тыс. заявлений поступило от избирателей о желании голосовать не по месту постоянного проживания на выборах президента РФ в Севастополе , которые пройдут 18 марта этого года. Об этом в среду журналистам сообщил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов

Он отметил, что общее число избирателей в Севастополе (более 311 тыс. человек) увеличится почти на 2 тыс. человек за счет тех граждан, которые зарегистрированы в других регионах, но изъявили желание голосовать в Севастополе.

При этом Петухов добавил, что большая часть тех, кто, имея регистрацию в других регионах, будет голосовать в Севастополе составляют люди, фактически уже проживающие в городе, переехавшие сюда из других регионов, но не сменившие регистрацию по месту жительства.