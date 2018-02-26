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В Крыму начали печатать бюллетени для выборов
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В Крыму начали печатать бюллетени для президентских выборов 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Крымская государственная типография "Таврида" приступила к печати бюллетеней для выборов президента России, сообщил журналистам глава избиркома республики Михаил Малышев.
Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил России ноту протеста по поводу проведения выборов в Крыму.
"Идет печать бюллетеней, которые будут использоваться 18 марта, когда Крым, как и вся страна, будет выбирать президента. Бюллетени соответствующим образом защищены, все те технологические моменты, которые должны быть соблюдены при изготовлении этих бюллетеней, соответствующим образом делаются на типографии "Таврида", — сказал Малышев.
По его словам, всего будут напечатаны, исходя из количества избирателей, около 1,48 миллиона бюллетеней.
"Имея опыт работы с "Тавридой", у нас нет никаких сложностей. Есть полное понимание, и работа идет на должном уровне", — подчеркнул Малышев. Он также рассказал, что печать бюллетеней идет под охраной полиции.
Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня печатаются на трех государственных в республике языках: русском, украинском и крымско-татарском.
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