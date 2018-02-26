Сурайкин рассказал о подготовке наблюдателей к выборам

"Мы формируем корпус наблюдателей. Пока сказать цифру сложно, потому что пока идет процесс формирования — за несколько дней до выборов ситуация становится более менее ясной. Мы традиционно закрываем, как минимум, 10-15 тысяч участков, сейчас постараемся больше закрыть", — сказал Сурайкин РИА Новости в понедельник.

Предвыборный штаб кандидата в президенты России, председателя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкна начал собирать наблюдателей на предстоящих выборах, планируется наблюдение более чем на 15 тысячах избирательных участков.