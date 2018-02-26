Суд отклонил жалобу Собчак

Верховный суд России отклонил жалобу Ксении Собчак на решение о признании законной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России. Об этом сообщает ТАСС.
«Отклонить жалобу Собчак, решение суда первой инстанции оставить без изменения», — заявила судья.
16 февраля Верховный суд России признал законной регистрацию Путина в качестве кандидата на выборах президента России.
14 февраля телеведущая подала иск в суд с жалобой на регистрацию Путина в качестве кандидата. В ЦИК заявили, что доводы телеведущей несостоятельны.