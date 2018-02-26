Рогозин «отрекся» от племянника

Ранее в "Новой газете" появилась информация о якобы племяннике Рогозина — Романе Рогозине, который входит в совет директоров одного из оборонных предприятий России.

"Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний. В реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий, вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии", — заявил Рогозин.

Вице-премьер подчеркнул, что у него нет "племянника по имени Роман". Более того, Рогозин добавил, что у него "вообще никогда не было племянников".