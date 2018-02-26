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Рогозин «отрекся» от племянника
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Рогозин ответил на информацию о «племяннике» в руководстве предприятия ОПК 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опроверг информацию "Новой газеты" о якобы его "племяннике", который входит в совет директоров одного из оборонных предприятий страны.
Ранее в "Новой газете" появилась информация о якобы племяннике Рогозина — Романе Рогозине, который входит в совет директоров одного из оборонных предприятий России.
"В сегодняшнем номере ("Новой газеты" — ред.) написали, будто мой "племянник" входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это очень плохо", — написал Рогозин в соцсети Facebook.
Вице-премьер подчеркнул, что у него нет "племянника по имени Роман". Более того, Рогозин добавил, что у него "вообще никогда не было племянников".
"Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний. В реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий, вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии", — заявил Рогозин.
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