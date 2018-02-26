Кадыров ответил на санкции Латвии

Кадыров пригласил жителей Латвии в Чечню в ответ на персональные санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ему и ряду других российских граждан, заявил, что чеченцы воспитанны на иных традициях и ценностях и приглашают всех жителей Латвии в гости.

"Ну что ж, если Латвия объявляет нам санкции, мы, как люди воспитанные на иных традициях и ценностях, приглашаем всех латышей в гости в Чечню. Я знаю, что сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же ещё остаётся делать моське?" — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram. В минувший четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в соцсети Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

"Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днём и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд. Ну очень расстроился, не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию. А потом думаю, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", — с иронией отметил Кадыров.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов в воскресенье отметил, что глава Чечни с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки, добавив, что "действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке".

Латвийский сейм 8 февраля призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Магнитского. В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией сейма по иностранных делам. По мнению сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками.

Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".