Кадыров ответил на санкции Латвии

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ему и ряду других российских граждан, заявил, что чеченцы воспитанны на иных традициях и ценностях и приглашают всех жителей Латвии в гости.
Кадыров и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского, сообщили в воскресенье интернет-версии ведущих латвийских СМИ.
В минувший четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в соцсети Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.
"Ну что ж, если Латвия объявляет нам санкции, мы, как люди воспитанные на иных традициях и ценностях, приглашаем всех латышей в гости в Чечню. Я знаю, что сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же ещё остаётся делать моське?" — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.
"Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. Днём и ночью, на работе и дома мечтал о поездке в Ригу. И теперь, когда удалось выбрать для этого два-три дня, сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд. Ну очень расстроился, не нахожу себе места. И верховая езда не успокаивает нервы, и тренировка не в радость, да и музыка не отвлекает от мысли, что не могу поехать в родимую Латвию. А потом думаю, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", — с иронией отметил Кадыров.
Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов в воскресенье отметил, что глава Чечни с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки, добавив, что "действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке".
Латвийский сейм 8 февраля призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Магнитского. В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.
Проект был разработан комиссией сейма по иностранных делам. По мнению сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками.
Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".
Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".