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МИД назвал цель вбросов сообщений о наркотиках
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МИД назвал вбросом сообщения о наркотиках в аргентинской дипмиссии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вбросы на тему наркотиков в посольстве РФ в Аргентине преследуют цель бросить тень на работу дипмиссии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Те информационные вбросы, которые прошли в выходные дни по разным аспектам этого дела, преследуют цель, на мой взгляд, отвлечь от главного и бросить тень на работу, проведённую в этом довольно сложном и необычном деле", — сказал Рябков на заседании международного комитета Совета Федерации.
Рябков рассказал подробности операции. По его словам, событийная канва дела сводилась к тому, что "один из бывших, на тот момент уже не работающих сотрудников технического персонала нашего посольства в Буэнос-Айресе оставил в одном из подвальных помещений школы при посольстве некий груз, который, как он предполагал, можно будет в дальнейшем переправить в Россию".
"Вследствие проявленной послом и персоналом бдительности, была проведена соответствующая проверка, которая выявила нахождение в этих упаковках наркосодержащих веществ. После чего к делу подключились наши службы, которые с первого дня находились в самом тесном контакте и взаимодействии с аргентинскими коллегами. Затем прошёл период оперативно-розыскных мероприятий. В подробности я вдаваться не буду, учитывая характер этого вопроса и тот факт, что необходимо и дальше обеспечивать строгое дозирование информации в интересах следствия и уголовного преследования виновных", — отметил он.
"Следующим этапом была, так называемая, контролируемая поставка, когда вместо реального груза в Россию были вывезены муляжи. В результате были предприняты меры по обезвреживанию лиц, которые причастны", — сказал замминистра.
Он подчеркнул, что благодаря взаимодействию антинаркотических служб РФ и Аргентины канал подобного рода поставок был "не просто перекрыт, а надёжно заблокирован, в том числе с точки зрения нахождения организаторов и исполнителей".
"Дальнейшие шаги в этой сфере будут уже осуществляться в судебной плоскости. Мы получили в результате существенное приращение взаимного доверия и навыков практического сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом в одной из важнейших областей с точки зрения обеспечения безопасности государства", — заключил Рябков.
Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что спецслужбы РФ и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограммов кокаина, были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. По словам министра, посольство РФ 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений посольства нескольких чемоданов с кокаином.
МИД РФ, в свою очередь, сообщил, что информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла России в Буэнос-Айресе Виктором Коронелли и "по согласованию с центром" была сообщена руководству аргентинских правоохранительных органов.
В ходе совместной спецоперации спецслужбами двух стран кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.
Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу опровергла сообщения некоторых СМИ, что для транспортировки наркотических веществ из Аргентины якобы нелегально использовалась дипломатическая почта. В комментарии Захаровой, опубликованном МИД РФ на его официальной странице в Facebook, подчеркивается, что "у технического сотрудника (задержанного аргентинской полицией в составе преступной группы — ред.) не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты".
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