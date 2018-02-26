Агитационные материалы Путина лидируют в рейтинге

ВЦИОМ: Агитационные материалы Путина больше всего понравились россиянам

Видевшим агитационную продукцию кандидатов на пост президента россиянам больше всего понравилась предвыборная агитация действующего главы государства Владимира Путина, следует из результатов исследования ВЦИОМ

В ходе опроса россиянам задавался вопрос, видели ли они в последнее время предвыборную агитацию кандидатов, и, если видели, то понравилась ли она, передает ТАСС

Наибольшее число положительных откликов получила агитация Путина. «Агитационную кампанию Владимира Путина видели 42% граждан нашей страны, из них положительные оценки дали 33% (максимум среди кандидатов) и только 4% сказали, что материалы и выступления в рамках кампании им не понравились», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Из видевших агитацию Жириновского положительно охарактеризовали ее 19%, столько же признались, что она им не понравилась. Агитация Собчак вызвала наибольшее количество негативных откликов: из видевших ее «36% (максимальное отрицательное значение) сообщили, что кампания им не понравилась, 3%, напротив, оценили кампанию положительно». Далее по количеству отзывов со знаком минус следует агитация Явлинского: его агитационным материалам и выступлениям «отрицательные оценки дали 24%, положительные — только 4%» из 32% видевших эту продукцию.

Из видевших агитацию Грудинина 18% сказали, что она им не понравилась, 10% — что понравилась. У Титова это соотношение составляет 10% и 4%, у Сурайкина — 10% и 2%, у Бабурина — 6% и 3%.

Из опроса также следует, что предстоящие в марте выборы президента не вызывают бурной дискуссии в российском обществе. Имена лишь четырех из восьми претендентов на главный государственный пост смогли назвать более половины респондентов. Так, 53% опрошенных граждан сообщили, что они вообще не говорили на тему выборов со своими родными, друзьями и знакомыми, еще «21% обсуждали, за кого голосовать, 10% (говорили) о личностях и достижениях кандидатов».

По итогам завершения регистрации кандидатов участникам опроса было предложено назвать фамилии, которые будут присутствовать в избирательном бюллетене. «Имена лишь четырех из восьми кандидатов, которые будут в бюллетене, называет больше половины: это Владимир Путин (82%), Ксения Собчак (60%), Владимир Жириновский (60%) и Павел Грудинин (55%)», — сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, «об участии Григория Явлинского в выборах знает 37%, Бориса Титова — 17%». О том, что Центризбирком допустил также к выборам лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, в курсе 8% респондентов, главу «Коммунистов России» Максима Сурайкина — 6%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18-19 февраля 2018 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.