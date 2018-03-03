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Олланд захотел надавить на Россию из-за Сирии
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Олланд призвал оказывать давление на Россию для урегулирования ситуации в Сирии 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил RT, что на России лежит особая роль в урегулировании ситуации в Сирии, поскольку, по его мнению, она поддерживает сирийского лидера Башара Асада.
«На России лежит особая ответственность, поскольку она поддерживает Башара Асада. Необходимо оказывать давление на Россию», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какая страна может предложить эффективный процесс мирного урегулирования в Сирии.
Бывший французский лидер также рассказал о позиции Франции по Сирии в период своего президентства.
«Франция была готова и настроена решительно. У меня не было никаких сомнений в необходимости интервенции в Сирии. Я не мог провести её единолично, хотя военного потенциала нам для этого хватило бы. Я был глубоко огорчён британской реакцией, поскольку Палата общин не дала Дэвиду Кэмерону разрешение нанести удары, а также тем, что Барак Обама захотел выиграть время для переговоров, которые ни к чему не привели», — добавил он.
Олланд подчеркнул, что в том время «нужна была коалиция и поддержка со стороны Соединённых Штатов».
Ранее в Госдепартаменте заявили, что поддержка Россией сирийских властей исключает поддержку режима прекращения огня.
С 27 февраля по поручению российского президента Владимира Путина в Восточной Гуте в Сирии введена ежедневная гуманитарная пауза.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 16 источников 
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