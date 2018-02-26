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Россия ответила США на «провал» процесса в Астане
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Посольство России оценило заявления США о провале процесса по Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Sputnik / Болат Шайхинов
Посольство РФ в США считает тенденциозными и противоречивыми заявления госдепартамента о "провале" процесса мирного урегулирования сирийского конфликта на площадке в Астане.
Комментируя принятую в субботу резолюцию 2401 СБ ООН, в которой были отмечены усилия России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса, посольство обратило внимание, что США поддержали этот документ.
"В этой связи обратили внимание на противоречащие американской позиции в ООН высказывания пресс-секретаря Хезер Науэрт, сделанные 22 февраля на брифинге государственного департамента, о "провале астанинского процесса" в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Столь тенденциозные высказывания не могут не вызывать недоумение. Никому и в голову не придет говорить о "провале Женевы", несмотря на то, что за все годы с момента ее запуска там, к сожалению, пока так и не удалось добиться каких-либо значимых вех в сирийском политурегулировании", — говорится в комментарии посольства на странице в Facebook.
"Мы никогда не ставили под сомнение значимость женевского процесса. Всегда были привержены международным обязательствам, заложенным в резолюцию СБ ООН 2254. Все, что хочет Россия — это совместно с международным сообществом добиться скорейшего завершения антитеррористической операции в Сирии и помочь установлению в этой стране долгожданного прочного мира", — отмечается в заявлении дипмиссии.
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