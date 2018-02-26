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СМИ сообщили о подготовке новых «майских указов»
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РБК узнал о подготовке новых майских указов 

Ведомости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Кремль готовит новые майские указы президента, по аналогии с поручениями Владимира Путина, избравшегося президентом. после работы в правительстве в 2012 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и двух источников, знакомых с ходом обсуждения документов.
В настоящее время министерства представляют свои инициативы в администрацию президента. Это происходит в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта. Позже оно может трансформироваться в серию указов, отмечает собеседник издания. «Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив», — говорит он.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что мартовское послание впервые будет «охватывать шестилетний период».
Подготовкой новой серии указов может заниматься помощник президента Андрей Белоусов. Эту информацию подтвердил федеральный чиновник. Детали обсуждаются на совещаниях у президента с участием Белоусова, руководителя администрации президента Антон Вайно, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.
Центральной темой программы на будущий срок может стать борьба с бедностью, говорит собеседник издания. Она же найдет отражение и в послании президента. Также в указах могу содержаться социальные инициативы и идеи Минкультуры по строительству региональных культурных объектов.
На совещаниях уже рассматривался вопрос бюджетного маневра для повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктур. Минфин выступает за реформирование системы соцподдержки и переход на адресную соцпомощь. Планку нуждаемости предлагается привязать к величине дохода домохозяйства к прожиточному минимуму.
В 2012 г. по итогам майских указов было сформулировано 218 поручений с разными сроками исполнения. Последние из них должны быть реализованы в 2020 г. В них, в частности, речь идет о повышение зарплат бюджетников.
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