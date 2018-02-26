СМИ сообщили о подготовке новых «майских указов»

РБК узнал о подготовке новых майских указов

Кремль готовит новые майские указы президента, по аналогии с поручениями Владимира Путина, избравшегося президентом. после работы в правительстве в 2012 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и двух источников, знакомых с ходом обсуждения документов.

В настоящее время министерства представляют свои инициативы в администрацию президента . Это происходит в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта. Позже оно может трансформироваться в серию указов, отмечает собеседник издания. «Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив», — говорит он.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что мартовское послание впервые будет «охватывать шестилетний период».

Центральной темой программы на будущий срок может стать борьба с бедностью, говорит собеседник издания. Она же найдет отражение и в послании президента. Также в указах могу содержаться социальные инициативы и идеи Минкультуры по строительству региональных культурных объектов.

На совещаниях уже рассматривался вопрос бюджетного маневра для повышения расходов на человеческий капитал и инфраструктур. Минфин выступает за реформирование системы соцподдержки и переход на адресную соцпомощь. Планку нуждаемости предлагается привязать к величине дохода домохозяйства к прожиточному минимуму.

В 2012 г. по итогам майских указов было сформулировано 218 поручений с разными сроками исполнения. Последние из них должны быть реализованы в 2020 г. В них, в частности, речь идет о повышение зарплат бюджетников.