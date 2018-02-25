Захарова пошутила про заявления США

Захарова пошутила, что за заявлениями США стоят популярные американские комики

Дипломат также добавила, что таким подобными решениями США демонстрируют политический кризис в стране.

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