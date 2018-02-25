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Захарова пошутила про заявления США
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Захарова пошутила, что за заявлениями США стоят популярные американские комики 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что за решениями и заявлениями, которые делаются в США, стоят популярные американские комики. Такое мнение она высказала в воскресенье в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".
"У меня иногда такое впечатление, что за этими решениями, которые принимаются, за этими заявлениями, которые делаются в США, стоят какие-то их популярные комики, может быть Джим Керри. Я не знаю, кто придумывает им эти концепции, это действительно очень смешно — обвинить во влиянии на американские выборы 13 россиян из действующей легальной компании и всерьез это обсуждать в качестве полученных доказательств", — сказала Захарова.
Дипломат также добавила, что таким подобными решениями США демонстрируют политический кризис в стране.
"Пытаются каким-то образом этот кризис внутриполитический у себя в Америке притормозить, но как-то, в общем, совсем не получается", — сказала она.
16 февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера. Среди обвиняемых в сговоре против США, в частности 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".
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