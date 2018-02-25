МВД назвало число участников марша памяти Немцова

Примерно 4,5 тыс. человек принимают участие в согласованном властями Москвы марше памяти политика Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по столице.
«В центре столицы проходит согласованное властями Москвы шествие, в котором принимают участие около 4500 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.
Как передаёт РИА Новости, к настоящему времени сам марш завершился на проспекте Академика Сахарова, участники начинают расходиться. Ожидается, что некоторые демонстранты пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложат цветы.
Ранее сообщалось, что участники акции выдвинулись от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара.