МВД назвало число участников марша памяти Немцова

МВД: около 4,5 тысячи человек пришли на марш памяти Немцова в центре Москвы

«В центре столицы проходит согласованное властями Москвы шествие, в котором принимают участие около 4500 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.

Как передаёт РИА Новости, к настоящему времени сам марш завершился на проспекте Академика Сахарова, участники начинают расходиться. Ожидается, что некоторые демонстранты пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложат цветы.

Ранее сообщалось, что участники акции выдвинулись от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара.