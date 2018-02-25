Аксенов назвал лучшее средство общения с Украиной

Аксенов рассказал, что поможет наладить диалог между Украиной и Крымом

"Там это ("сарафанное радио" — ред.) лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют о том, что они (Украина — ред.) — демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе", — сказал Аксенов. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью программе "Итоги недели" на НТВ , что помочь наладить диалог между Украиной и российским Крымом может "сарафанное радио".

По его словам, с Украины ежегодно прибывают до полумиллиона туристов.

"Все положительные изменения республики — это достижения последних четырех лет", — подчеркнул глава Крыма.

"Мне до лампочки! Пусть там ставят санкции какие угодно, меня это просто не интересует. Смешные абсолютно меры, нас этим не напугать, не знаю, зачем они это делают. На мой взгляд, и эти санкции уйдут, они бесперспективны. А Украина… пусть быстрее украинские политики, чиновники думают о том, чтобы с руководством страны, с Россией наладить общий язык. Желаю, чтобы они осознали, что надо думать об интересах своей страны", — сказал глава Крыма. Он также ответил на вопрос о персональных санкциях Запада в отношении него.