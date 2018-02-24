ЦИК проведет расследование после ошибки избиркома

"Допущена оплошность, когда учебный материал попал на официальный сайт. Идёт служебное расследование… Обязательно будет установлена причина, по которой это произошло. Для нас это дополнительное основание для того, чтобы учебная тренировка была ещё более досконально проанализирована и изучена", — сказал Булаев.

Ранее СМИ сообщили, что территориальная комиссия в Тульской области в ходе тренировки по подготовке к выборам 18 марта разместила на сайте информацию о явке избирателей. Системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а рабочий режим работы системы, поэтому данные попали на сайт.