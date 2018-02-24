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ЦИК проведет расследование после ошибки избиркома
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

ЦИК проведет расследование после ошибки тульского избиркома 

РИА Новости 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
ЦИК России проводит служебное расследование из-за ошибочной публикации данных о явке в ходе проведения тренировки по подготовке к выборам президента РФ избиркомом в Тульской области, сообщил РИА Новости зампред ведомства Николай Булаев.
Ранее СМИ сообщили, что территориальная комиссия в Тульской области в ходе тренировки по подготовке к выборам 18 марта разместила на сайте информацию о явке избирателей. Системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а рабочий режим работы системы, поэтому данные попали на сайт.
"Допущена оплошность, когда учебный материал попал на официальный сайт. Идёт служебное расследование… Обязательно будет установлена причина, по которой это произошло. Для нас это дополнительное основание для того, чтобы учебная тренировка была ещё более досконально проанализирована и изучена", — сказал Булаев.
Он добавил, что не видит в этой ситуации "какого-то криминала, который кто-то пытается найти". По слова замглавы Центризбиркома, тренировочный учебный материал был выложен случайно по оплошности системного администратора.
"В данном случае произошла ошибка: вместо того чтобы отослать это на учебный сайт, он (системный администратор) отослал это на официальный портал… Понятно, что он не прав, понятно, что так нельзя было делать. Но не правы те, кто сейчас пытается придать этому особую значимость, найти какие-то знаки в этом событии… Это ошибка, её можно найти в любом самом уважаемом СМИ… И военных действий из-за этого нет смысла объявлять", — сказал Булаев.
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