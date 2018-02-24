Кобзон рассказал о спасении Путиным России

«Сохранил и преумножил»: Иосиф Кобзон рассказал, как Путин «спас Россию» после 1990-х

— Какие аргументы перевесили, когда вы принимали решение стать доверенным лицом кандидата Путина?

— Много лет отношусь с уважением к поступкам Владимира Путина, к его труду — восхищаюсь деятельностью нашего президента и не скрываю этого. Потому просто не вижу ему альтернативы на этом посту — посмотрите, сколько в нем энергии! Отдача от его поступков просто огромна!

Путин вернул Вооруженным силам РФ знамя, вернул России гимн, который продолжает будоражить сердца людей во многих странах. Он не встал на колени под давлением Запада и не дал это сделать всему нашему государству. Никто на сегодняшний день не может составить ему конкуренцию во власти — глава государства постоянно в движении и работе. Он отбросил личную жизнь ради того, чтобы жила Россия.

— Есть мнение, что приход к власти Путина предотвратил распад России после 1990-х…

— Распад — слишком страшное слово для великой страны, которая завоевывалась кровью миллионов наших соотечественников. Когда в Беловежской пуще из-за пьяного решения мы потеряли великую державу, это был шок. Своевременным приходом к власти Путин не только спас Россию от распада, он вернул ей былую великодержавность.

— На предстоящих выборах у Путина семь соперников, как вы их оцениваете?

— За кого голосовать — личное дело каждого, сделать выбор можно в пользу любого претендента. Мое личное мнение — достойной альтернативы действующему президенту нет. Но навязывать это мнение я не вправе, могу лишь его высказать.

— Сейчас звучат призывы бойкотировать выборы, отказаться от голосования. Как вы их расцениваете?

— Как огромную глупость. Сейчас не идти на голосование, а после выборов ходить и возмущаться "Кто выбрал этих людей?" — разве это умно? Почему мы должны абстрагироваться от острых вопросов для нашей страны? Почему личный эгоизм должен превзойти наше личное отношение к государству, в котором мы живем? Нужно быть патриотом России, болеть за ее будущее.

Особенно это касается молодежи, Россия — страна будущих поколений, она их будущее. За хорошую жизнь нужно бороться, в том числе делая решающий для истории выбор. Бойкоты — всегда глупость, наоборот, стоит активно призывать всех выразить свою волю. Придите, выскажите свое мнение. Оно может быть разным, это нормально. Но оно должно прозвучать в любом случае!