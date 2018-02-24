Трампу напомнили о «настоящем позоре» США 

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что слово «позор» неприменимо к действиям России в Сирии, оно куда уместнее как характеристика действий США в Ливии, Югославии, Ираке, сообщает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что задача США в Сирии избавиться от ИГ (организация запрещена в России как террористическая). При этом политик также назвал «позором» то, что Россия и Иран сделали в этой стране.
По мнению Слуцкого, Трамп стремится приписать США себе однозначную победу над терроризмом, «принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию».
«Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке», — сказал Слуцкий, подчеркнув, что Россия помогает Сирии по просьбе официальных властей страны.
Россия, отмечает он, борется с террористами, не пытаясь незаконно свергнуть режим в угоду своим геополитическим интересам. США же пытаются «разделить страну на части, ни сколько не заботясь на самом деле о ее населении».
«Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке», —сказал он.