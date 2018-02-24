Трампу напомнили о «настоящем позоре» США

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что слово «позор» неприменимо к действиям России в Сирии, оно куда уместнее как характеристика действий США в Ливии, Югославии, Ираке, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что задача США в Сирии избавиться от ИГ (организация запрещена в России как террористическая). При этом политик также назвал «позором» то, что Россия и Иран сделали в этой стране.

«Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке», — сказал Слуцкий, подчеркнув, что Россия помогает Сирии по просьбе официальных властей страны. По мнению Слуцкого, Трамп стремится приписать США себе однозначную победу над терроризмом, «принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию».

Россия, отмечает он, борется с террористами, не пытаясь незаконно свергнуть режим в угоду своим геополитическим интересам. США же пытаются «разделить страну на части, ни сколько не заботясь на самом деле о ее населении».