ЦИК объяснил появление в Туле данных о явке

ЦИК объяснил появление на сайте тульского избиркома данных о явке

Николай Булаев. Тульский избирком случайно разместил на сайте комиссии данные о явке на выборах президента России, которые запланированы на 18 марта. Данные были придуманы в ходе тренировки по подготовке к выборам, сообщил «Интерфаксу» зампредседателя Центризбиркома

Он рассказал, что сейчас в участковых избирательных комиссиях проходят масштабные тренировки перед днем голосования.

«В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», — сказал Булаев.

На одном из этапов тренировки отрабатывались получение и передача данных о явке. В одной из территориальных комиссий Тульской области администратор ошибся и разместил таблицу с данными на сайте, пояснил Булаев.

В субботу на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась таблица с данными о явке на выборах президента России. Из нее следовало, что явка избирателей в регионе составила 40,05%. Через некоторое время данные о явке из таблицы исчезли.