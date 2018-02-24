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ЦИК объяснил появление в Туле данных о явке
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ЦИК объяснил появление на сайте тульского избиркома данных о явке 

Ведомости 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Тульский избирком случайно разместил на сайте комиссии данные о явке на выборах президента России, которые запланированы на 18 марта. Данные были придуманы в ходе тренировки по подготовке к выборам, сообщил «Интерфаксу» зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Он рассказал, что сейчас в участковых избирательных комиссиях проходят масштабные тренировки перед днем голосования.
«В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», — сказал Булаев.
На одном из этапов тренировки отрабатывались получение и передача данных о явке. В одной из территориальных комиссий Тульской области администратор ошибся и разместил таблицу с данными на сайте, пояснил Булаев.
В субботу на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась таблица с данными о явке на выборах президента России. Из нее следовало, что явка избирателей в регионе составила 40,05%. Через некоторое время данные о явке из таблицы исчезли.
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