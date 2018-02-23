Ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением в Крыму выборов президента РФ, можно назвать анекдотом, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма.
"Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел", — заявил Калашников РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.