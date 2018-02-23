Анекдот: в Госдуме прокомментировали ноту протеста Киева из-за выборов

Ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением в Крыму выборов президента РФ, можно назвать анекдотом, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

"Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел", — заявил Калашников РИА Новости. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.