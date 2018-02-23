США анонсировали новые санкции против РФ

Глава Минфина США рассказал о работе над санкциями против России

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о работе над санкциями в отношении России.

«Мы работаем над санкциями против России. Я могу вас заверить, что это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме. — RT) в течение нескольких следующих недель, и мы это ещё обсудим», — сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы тесно работаем с ФБР, и они предоставляют нам данные по последним претензиям», — добавил Мнучич. Он также уточнил, что продолжается разбирательство по поводу «вмешательства» в выборы.

14 февраля он заявил, что новых санкций со стороны Соединённых Штатов в отношении России стоит ожидать в ближайшем будущем.