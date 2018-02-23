Ещё
США анонсировали новые санкции против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минфина США рассказал о работе над санкциями против России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о работе над санкциями в отношении России.
«Мы работаем над санкциями против России. Я могу вас заверить, что это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме. — RT) в течение нескольких следующих недель, и мы это ещё обсудим», — сказал он в ходе брифинга в Белом доме.
>> Санкции против России: как это будет
Он также уточнил, что продолжается разбирательство по поводу «вмешательства» в выборы.
«Мы тесно работаем с ФБР, и они предоставляют нам данные по последним претензиям», — добавил Мнучич.
14 февраля он заявил, что новых санкций со стороны Соединённых Штатов в отношении России стоит ожидать в ближайшем будущем.
RT на русском: последние новости
Захарова рассказала об операции спецслужб по пресечению поставки кокаина из Аргентины Москва работает над резолюцией по ситуации в пригороде Дамаска Путин поблагодарил за героизм всех участвовавших в операции в Сирии
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила России ноту протеста256
Россиян лишают собственных вкладов299
«Рак казался чем-то, что происходит с другими людьми»9
Что разрушит Крымский мост576
Правда о «тайном браке» Ротару18
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
00:15
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение