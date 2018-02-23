Совместно с ФБР: США анонсировали новые санкции против РФ

Совместно с ФБР: Минфин США анонсировал новые санкции против России

"Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу", — сказал он. Минфин США в ближайшие несколько недель расскажет о новых санкциях против России, заявил журналистам в Белом доме глава ведомства Стивен Мнучин

"Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР , и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть", — добавил чиновник.

"Список Мюллера"

Ранее представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера", "Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность", — ответила она на вопрос журналистов, будут ли санкции в ответ на "список Мюллера".

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера , который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, опубликовал 17 февраля обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

"Кремлевский список"

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.