Собчак рассказала о планах на пост губернатора Петербурга

Собчак заявила, что не собирается становиться губернатором Петербурга

"Я не собираюсь становиться губернатором Санкт-Петербурга, хотя мне не нравится (губернатор Георгий) Полтавченко, но я считаю, что сегодня эти разговоры преждевременны. Я бы хотела, чтобы он ушел в отставку, потому что стыдно, что в моем родном городе губернатор, который превращает свою работу чиновника черт знает во что", — сказала Собчак. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на встрече с избирателями в Мурманске заявила, что у нее нет планов стать губернатором Санкт-Петербурга , но после выборов она будет готова рассмотреть предложение, которое даст ей возможность что-то изменить.

В качестве примера она привела передачу Исаакиевского собора церкви, а также то, что один из мостов Петербурга получил имя Ахмада Кадырова

Полтавченко возглавляет администрацию Петербурга с 2011 года. В сентябре 2014 года он победил на досрочных выборах губернатора, который избирается сроком на пять лет.

Отвечая на вопрос о готовности сотрудничать с властью в качестве министра или советника, если такое предложение поступит, Собчак заявила, что идет в политику ради возможности что-то изменить.

"Я не собираюсь соглашаться на какую-либо должность, лишь бы дали корочку — мне этого не нужно. Я сама много зарабатываю, мне есть чем заниматься. Я не хочу тратить время на лишний статус. Если мне будет сделано предложение, которое приведет к реальным изменениям, я буду его рассматривать", — отметила кандидат в президенты.

Она подчеркнула, что не собирается уезжать из страны, и в этом случае есть только одна возможность — сотрудничать с властью.