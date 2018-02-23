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Мадуро пообещал участвовать в предвыборных дебатах
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Мадуро пообещал участвовать в предвыборных дебатах 

РИА Новости 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности участвовать в любых дебатах среди кандидатов перед намеченными на 22 апреля выборами главы государства.
"Я публично обещаю участвовать в любых президентских дебатах между кандидатами, которые будут зарегистрированы, — по ТВ, в социальных сетях, на национальном публичном уровне", — заявил Мадуро, выступая в Facebook Live.
При этом пока, кроме самого Мадуро, ни одного кандидата на пост президента не выдвинули. Оппозиция Венесуэлы отказывается от участия в выборах, требуя выполнения властями ряда требований. Среди них — проведение выборов во второй половине текущего года, создание нового сбалансированного Национального избирательного совета, приглашение независимых международных наблюдателей, равный допуск всех СМИ, голосование венесуэльцев за рубежом, отзыв решений о лишении партий и политиков возможности участвовать в политической деятельности.
Последний раз предвыборные дебаты проходили в Венесуэле в 1983 году между двумя основными претендентами на пост главы государства: Рафаэлем Кальдерой и Хайме Лусинчи, который и победил на выборах.
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