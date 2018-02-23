Россия разочаровала президента Эстонии

"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", — заявила президент республики.

Говоря о соседствующих с Эстонией государствами, Кальюлайд завуалированно отметила сложные, но при этом "соседские" отношения с Россией.