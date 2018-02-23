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Россия разочаровала президента Эстонии
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Президент Эстонии неоднозначно охарактеризовала отношения с Россией 

РИА Новости 23 февраля 2018
Фото: © AP Photo / Vitnija Saldava
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости Эстонии неоднозначно высказалась об отношениях с Россией.
Говоря о соседствующих с Эстонией государствами, Кальюлайд завуалированно отметила сложные, но при этом "соседские" отношения с Россией.
"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", — заявила президент республики.
Ранее Керсти Кальюлайд уже заявляла, что отношения с Москвой "невозможно назвать хорошими". Также президент Эстонии разъяснила, что не может самостоятельно без Евросоюза принять решение о визите в Россию.
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 Ещё 19 источников 
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