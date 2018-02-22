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Латвия запретила въезд 49 иностранцам по аналогу «закона Магнитского»
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Латвия запретила въезд 49 иностранцам по аналогу «закона Магнитского» 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МИД ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛ ВЪЕЗД В СТРАНУ 49 ИНОСТРАНЦАМ ПО ТАК НАЗЫВАЕМОМУ «СПИСКУ МАГНИТСКОГО» — ГЛАВА МИД РИНКЕВИЧ
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