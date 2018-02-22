ЦИК работает над защитой ГАС «Выборы» от кибератак

Центризбирком России в сотрудничестве с различными структурами обеспечит безопасность процесса голосования на выборах президента РФ 18 марта от киберугроз. Об этом заявил ТАСС в четверг зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
По его словам, Центризбирком активно взаимодействует со "структурами, которые занимаются информационной безопасностью".
"Мы уверены, что совместно предпринимаемые усилия позволят нам решить задачи по обеспечению нормального процесса голосования", — сказал он.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о возможных кибератаках на государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" перед приближающимися выборами президента России. По его словам, в преддверии выборов "следует ожидать усиления применения политических, экономических и информационных акций", "прогнозируется проведение киберопераций, внедрение в оборудование объектов критической инфраструктуры аппаратно-программных закладок, в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы "Выборы".