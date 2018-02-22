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Лавров вручил главе МИД Сербии орден Дружбы
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Лавров вручил главе МИД Сербии орден Дружбы 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг вручил своему сербскому коллеге Ивице Дачичу орден Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами
Церемонии награждения проходила в актовом зале посольства России в Белграде.
"Мне выпала почетная обязанность выполнить поручение президента России Владимира Путина вручить орден Дружбы господину Дачичу. Отмечу, что Ивица Дачич вносит вклад как в развитие нашего внешнеполитического сотрудничества, так и в торгово-экономические, инвестиционные связи", — сказал глава МИД РФ.
Он особенно отметил деятельность Дачича и его вклад в развитие контактов между народами двух стран.
"Очень важно, чтобы мы помнили свои корни, а именно на это направлены усилия Ивицы Дачича ", — пояснил Лавров.
В свою очередь, сербский министр поблагодарил Лаврова за оказанную честь.
"За час до того, как я узнал, что получу этот Орден, умер мой отец. И я посвящаю эту награду ему. Я знаю, он бы точно гордился сегодня мной", — сказал сербский министр.
Путин подписал указ о награждении Дачича орденом Дружбы "за плодотворную деятельность по сближению культур наций и народностей" 30 января.
Орден Дружбы — государственная награда РФ. Был учрежден в 1994 году. Орденом Дружбы награждаются граждане РФ и иностранцы за особые заслуги в укреплении сотрудничества между народами, за деятельность по сближению и взаимообогащению культур, по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России, за вклад в реализацию совместных с РФ крупных экономических проектов.
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