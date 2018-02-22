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В МИД рассказали, кого не допустят к наблюдению за выборами
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В МИД рассказали, кого не допустят к наблюдению за выборами президента России 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Американских дипломатов и работников загранучреждений США в России не допустят к наблюдению за выборами президента России. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в России, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано», — приводит слова Рябкова Интерфакс.
Он добавил, что граждане США, включённые в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами «разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах».
Ранее Рябков сообщал, что США нагнетают напряжённость перед выборами в России.
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