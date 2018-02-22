В МИД рассказали, кого не допустят к наблюдению за выборами президента России

Американских дипломатов и работников загранучреждений США России не допустят к наблюдению за выборами президента России. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в России, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано», — приводит слова Рябкова Интерфакс. Он добавил, что граждане США, включённые в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами «разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах». Ранее Рябков сообщал, что США нагнетают напряжённость перед выборами в России.