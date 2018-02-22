На выборы президента должны прийти больше 80% избирателей

Принять участие в предстоящих выборах президента России 18 марта, по данным на середину февраля, намерены более 80% россиян, имеющих право голоса, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 12-18 февраля 2018 года, составляет 81,1% (такова доля россиян, заявивших о готовности принять участие в выборах президента России в марте 2018 года)», — говорится в материалах ВЦИОМ, передает РИА «Новости».
Респондентам был задан вопрос: «Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?». В указанную долю входят участники опроса, давшие положительные ответы, в том числе «точно приму» и «скорее, приму».
За период измерений показатель декларируемой явки на нынешних выборах остается в узком коридоре 78,5-81,3%, отмечают социологи. Согласно последним данным ВЦИОМ, не планируют голосовать на предстоящих в марте выборах 7,3% респондентов («точно не примут» и «скорее не примут» участие в голосовании), еще 10,6% опрошенных пока не решили, пойдут ли голосовать, а 1% участников опроса затруднились ответить.
Опрос проводился 12-18 февраля посредством телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе и за счет ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Кандидатами являются Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).