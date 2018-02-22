На выборы президента должны прийти больше 80% избирателей

ВЦИОМ: Декларируемая явка на выборах президента к середине февраля превысила 80%

«Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 12-18 февраля 2018 года, составляет 81,1% (такова доля россиян, заявивших о готовности принять участие в выборах президента России в марте 2018 года)», — говорится в материалах ВЦИОМ, передает РИА «Новости». Принять участие в предстоящих выборах президента России 18 марта, по данным на середину февраля, намерены более 80% россиян, имеющих право голоса, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам был задан вопрос: «Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?». В указанную долю входят участники опроса, давшие положительные ответы, в том числе «точно приму» и «скорее, приму».

За период измерений показатель декларируемой явки на нынешних выборах остается в узком коридоре 78,5-81,3%, отмечают социологи. Согласно последним данным ВЦИОМ, не планируют голосовать на предстоящих в марте выборах 7,3% респондентов («точно не примут» и «скорее не примут» участие в голосовании), еще 10,6% опрошенных пока не решили, пойдут ли голосовать, а 1% участников опроса затруднились ответить.