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РФ требует от США «прекратить оккупационные замашки»
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Россия потребовала от США «прекратить оккупационные замашки» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране. Эфир открытого заседания транслируется на сайте Всемирной организации.
Согласно документу, все стороны без промедления должны прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых. Данная резолюция не распространяется на силовые операции против «Исламского государства», «Джебхат Ан-Нусры» и Аль-Каиды (все запрещены в России) и связанных с ними лиц и организаций.
>> СБ ООН установил 30-дневное перемирия в Сирии
После голосования постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала все страны оказывать «как можно более сильное давление» на официальный Дамаск, чтобы добиться имплементации резолюции. Ее российский коллега Василий Небензя в ответ заявил, что Москва встревожена «публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта», — сказал он.
«Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобожденных от террористов территориях», — резюмировал Небензя.
23 февраля глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем заявил, что военнослужащие США начали мобилизацию боевиков из различных группировок для отправки в Восточную Гуту под Дамаском, где те должны будут оказать сопротивление сирийским правительственным войскам. Также, по его словам, поддерживающая ряд базирующихся в Восточной Гуте группировок Саудовская Аравия также призвала джихадистов задействовать все силы для противодействия сирийской армии.
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