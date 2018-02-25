РФ требует от США «прекратить оккупационные замашки»

Россия потребовала от США «прекратить оккупационные замашки»

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране. Эфир открытого заседания транслируется на сайте Всемирной организации.

Согласно документу, все стороны без промедления должны прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых. Данная резолюция не распространяется на силовые операции против «Исламского государства», « Джебхат Ан-Нусры » и Аль-Каиды (все запрещены в России) и связанных с ними лиц и организаций.

«Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобожденных от террористов территориях», — резюмировал Небензя. После голосования постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала все страны оказывать «как можно более сильное давление» на официальный Дамаск, чтобы добиться имплементации резолюции. Ее российский коллега Василий Небензя в ответ заявил, что Москва встревожена «публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта», — сказал он.

23 февраля глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем заявил, что военнослужащие США начали мобилизацию боевиков из различных группировок для отправки в Восточную Гуту под Дамаском, где те должны будут оказать сопротивление сирийским правительственным войскам. Также, по его словам, поддерживающая ряд базирующихся в Восточной Гуте группировок Саудовская Аравия также призвала джихадистов задействовать все силы для противодействия сирийской армии.