Французы и британцы потеряли Россию на карте

В среду стало известно, что львиная доля французов и британцев расписались в собственной геополитической безграмотности. Они не смогли обнаружить Россию на карте Европы. Скандальный соцопрос провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения.

65 процентов французов и 52 процента опрошенных британцев, как сообщает РИА Новости, заявили, что Россия не является европейской страной. И это при том, что географически в Европе почти 35 процентов земли — это российские территории.

Но одно дело география, а совсем другое дело политика. Последние лет десять в европейских столицах буквально из кожи вон лезли, чтобы доказать своим налогоплательщикам, что "коварные русские" являются чуть ли не главными врагами "цивилизованного мира". В США с подобными утверждениями не спорили, а наоборот, всячески их приветствовали и стимулировали. Для чего это делали? Понятное дело, нужно же было как-то оправдать все более космические аппетиты собственных ВПК.

Затем случились переворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией, санкционные баталии. Натовские войска оперативно выдвинулись к самым границам РФ и начали демонстративно оттачивать свои навыки по ведению "войны с русскими". Западные стратеги доигрались в "солдатиков" до того, что на только что закончившейся Мюнхенской конференции по безопасности эксперты пришли к выводу: Европа подошла к краю.

Но как от него отойти? Свой рецепт на днях озвучил глава МИД Германии Зигмар Габриэль . "Правительство ФРГ намерено вновь улучшить отношения с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", — подчеркнул он.

Европейские политики, без сомнения, все активнее начинают демонстрировать признаки выздоровления от русофобии. Но инерция обывателей куда сильнее.

65 процентов французов считают, что Россия не является частью Европы

Вот и продолжают массово пытаться выбросить "врага" из евродома. Иными словами, судя по результатам последнего соцопроса, самыми запуганными собственными политиками признали сами себя французы и британцы.

А вот немцы и поляки оказались куда устойчивее к западной пропаганде. Половина немцев продолжают считать Россию европейской страной. В свою очередь аж 77 процентов жителей Польши прекрасно знакомы с реалиями политической карты Европы.

К слову, в соцопросе принимали участие 3228 человек старше 18 лет. Максимальная ошибка по странам составила 3,1 процента при доверительной вероятности в 95 процентов. Кстати

Премьер Болгарии Бойко Борисов решил поспорить со многими европейскими политиками и экономистами, которые продолжают запугивать Россией обывателей.