Ещё
Французы и британцы потеряли Россию на карте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французы и британцы потеряли Россию на карте 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В среду стало известно, что львиная доля французов и британцев расписались в собственной геополитической безграмотности. Они не смогли обнаружить Россию на карте Европы. Скандальный соцопрос провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения.
65 процентов французов и 52 процента опрошенных британцев, как сообщает РИА Новости, заявили, что Россия не является европейской страной. И это при том, что географически в Европе почти 35 процентов земли — это российские территории.
Но одно дело география, а совсем другое дело политика. Последние лет десять в европейских столицах буквально из кожи вон лезли, чтобы доказать своим налогоплательщикам, что "коварные русские" являются чуть ли не главными врагами "цивилизованного мира". В США с подобными утверждениями не спорили, а наоборот, всячески их приветствовали и стимулировали. Для чего это делали? Понятное дело, нужно же было как-то оправдать все более космические аппетиты собственных ВПК.
Затем случились переворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией, санкционные баталии. Натовские войска оперативно выдвинулись к самым границам РФ и начали демонстративно оттачивать свои навыки по ведению "войны с русскими". Западные стратеги доигрались в "солдатиков" до того, что на только что закончившейся Мюнхенской конференции по безопасности эксперты пришли к выводу: Европа подошла к краю.
Но как от него отойти? Свой рецепт на днях озвучил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. "Правительство ФРГ намерено вновь улучшить отношения с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", — подчеркнул он.
Европейские политики, без сомнения, все активнее начинают демонстрировать признаки выздоровления от русофобии. Но инерция обывателей куда сильнее.
65 процентов французов считают, что Россия не является частью Европы
Вот и продолжают массово пытаться выбросить "врага" из евродома. Иными словами, судя по результатам последнего соцопроса, самыми запуганными собственными политиками признали сами себя французы и британцы.
А вот немцы и поляки оказались куда устойчивее к западной пропаганде. Половина немцев продолжают считать Россию европейской страной. В свою очередь аж 77 процентов жителей Польши прекрасно знакомы с реалиями политической карты Европы.
К слову, в соцопросе принимали участие 3228 человек старше 18 лет. Максимальная ошибка по странам составила 3,1 процента при доверительной вероятности в 95 процентов.

Кстати

Премьер Болгарии Бойко Борисов решил поспорить со многими европейскими политиками и экономистами, которые продолжают запугивать Россией обывателей.
"Годами говорим о том, что мы зависим от российского газа, — поделился своими наблюдениями с публикой Борисов. — Я считаю, что все наоборот — бюджет России зависит от наших евро. Чем больше товара продашь — тем богаче становишься. Разве нам выгодно припирать к стенке такого большого противника?"
Российская Газета: последние новости
В Белграде началась встреча Сергея Лаврова с президентом Сербии Путин встретится с главами международных делегаций Песков рассказал о рисках украинского закона о Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Несите деньги: банкам разрешат не выдавать вклады160
Россия отправила в Сирию большой десантный корабль175
Ультраполярный удар по Москве и другие события дня8
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ22
Россия усилила авиагруппировку в Сирии428
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:42
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ
В мире Украина
01:09
Якутские дети передали привет Ди Каприо, облившись водой
Общество
01:35
Женщин заставляли раздеться перед допросом Порошенко
В мире Украина
00:37
Россия усилила авиагруппировку в Сирии
Армия Оружие
01:00
Создатель Amazon строит часы на 10 тысяч лет
Наука и техника Технологии
00:54
Последствия боев в дебальцевском котле показали на видео
В мире
01:35
Допрос Порошенко прекратили после неожиданного вопроса
В мире Украина
04:51
Против жены Аршавина возбудили дело
Происшествия В мире
04:31
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение