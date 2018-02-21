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ЦИК изучит обращение по поводу рекламы шкафов «Вольфыч»
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ЦИК изучит обращение по поводу рекламы шкафов «Вольфыч» 

РИА Новости 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
ЦИК России пока не получил обращение по поводу рекламы шкафов под названием "Вольфыч", но изучит жалобу ЛДПР, когда она поступит, сказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в Центризбирком копию обращения главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члена президиума фракции ЛДПР Михаила Дегтярева в связи с появлением в Татарстане рекламного баннера о продаже мебели с использованием имиджа руководителя ЛДПР, кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.
"Пока не видела", — сказала Гришина журналистам на просьбу уточнить, поступило ли такое письмо из ФАС.
Она отметила, что ЦИК изучит обращение, когда получит его. "Посмотрим, в чем считает заявитель нарушенными права, является ли носитель имени единственным субъектом права на этот товарный знак", — сказала секретарь ЦИК.
Нужно также выяснить, идет ли речь о наличии агитационной составляющей, уточнила Гришина. "Разберемся вместе с ФАС, уточним, что она имела в виду… Если речь идет именно об агитационной составляющей, посмотрим все обстоятельства дела: что там, реклама, реальный продукт, и что имели в виду производители", — добавила она.
Дегтярев в начале февраля попросил ФАС провести расследование на предмет нарушений требований федерального закона "О рекламе" со стороны одной из фирм, которая занимается продажей мебели. Организация установила на улице рекламный плакат с надписью: "Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч". Кроме того, на плакате изображены элементы избирательного бюллетеня.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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