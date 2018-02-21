ЦИК изучит обращение по поводу рекламы шкафов «Вольфыч»

К слову о незаконном использовании образов в рекламе. Интересно, а есть где-нибудь дверь «Анатольна» и стол «Владимирович»? pic.twitter.com/GbPNJq7jh6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 февраля 2018 г. Она отметила, что ЦИК изучит обращение, когда получит его. "Посмотрим, в чем считает заявитель нарушенными права, является ли носитель имени единственным субъектом права на этот товарный знак", — сказала секретарь ЦИК.

Нужно также выяснить, идет ли речь о наличии агитационной составляющей, уточнила Гришина. "Разберемся вместе с ФАС, уточним, что она имела в виду… Если речь идет именно об агитационной составляющей, посмотрим все обстоятельства дела: что там, реклама, реальный продукт, и что имели в виду производители", — добавила она.

Дегтярев в начале февраля попросил ФАС провести расследование на предмет нарушений требований федерального закона "О рекламе" со стороны одной из фирм, которая занимается продажей мебели. Организация установила на улице рекламный плакат с надписью: "Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч". Кроме того, на плакате изображены элементы избирательного бюллетеня.